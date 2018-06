Beyoncé, enceinte de son 4e enfant ? Ce petit détail qui fait jaser...

La tournée On The Run II fait le bonheur de milliers de spectateurs et fait trembler la toile. Beyoncé y fait l'objet d'une nouvelle rumeur à cause d'un ventre rond. La maman de Blue Ivy, Sir et Rumi serait-elle à nouveau enceinte ?

La partie européenne de la tournée On The Run II prendra fin en France. Beyoncé et JAY-Z se produiront les 14 et 15 juillet au Stade de France, à Saint-Denis et le 17 juillet à l'Allianz Arena, à Nice.

