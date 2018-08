Beyoncé et Jay-Z : Panique à leur concert, un fan les pourchasse sur scène

Selon la Page Six, l'homme (dont l'identité n'a pas été révélé), qui était saoul, a été mis à terre quelques secondes plus tard par trois gardes du corps. Un communiqué transmis par le promoteur de Beyoncé et Jay-Z a indiqué que "personne n'avait été blessé" et que les parents de Blue Ivy (6 ans et demi) et des jumeaux Sir et Rumi (14 mois) "ne porteraient pas plainte".

Beyoncé et Jay-Z seront ont encore treize dates de leur tournée à assurer avant de boucler leurs représentations le 4 octobre prochain à Seattle. Marié depuis 2008, le duo d'artistes a déjà cumulé plus de 150 millions de dollars de recettes sur les ventes de sa tournée lancée le 6 juin dernier à Cardiff.