Beyoncé : Coincée sur scène après un concert, son staff vole à son secours

Démarrée le 6 juin dernier à Cardiff, la tournée On the Run II se poursuit en Europe dans une ambiance électrique. Les parents de Blue Ivy (6 ans), Sir et Rumi (1 an) passeront notamment à Paris, au Stade de France pour deux dates prévues les 14 et 15 juillet. Ils débuteront ensuite leur tournée américaine le 25 juillet à Cleveland. Après quoi, 29 dates auront lieu et la tournée se clôturera le 4 octobre prochain à Seattle.