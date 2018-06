Beyoncé et JAY-Z : Leur fille Blue Ivy embarrassée par leur vidéo sexy

Beyoncé et son mari JAY-Z partagent une nouvelle tournée commune, le "On The Run II tour" et se sont produits les 15 et 16 juin dernier à Londres au stade olympique. Leur fille de 6 ans Blue Ivy se trouvait dans les tribunes et n'a pas apprécié l'une des vidéos projetées durant le show.

