Beyoncé maman : Ses jumeaux en observation à cause d'un "problème mineur"

Alors que ce matin nous apprenions la naissance des jumeaux de Beyoncé Knowles, laquelle a eu lieu plus tôt dans la semaine, on en sait à présent un peu plus sur les deux nouveaux membres de la famille Carter. D'après le toujours bien informé TMZ, et contrairement aux pronostics de Barack Obama, l'ancienne Destiny's Child a donné naissance lundi à une fille et un garçon.

Malheureusement, le site américain nous apprend dans la foulée que quelques complications sont survenues suite à l'arrivée des bébés. Des sources proches de la famille de Beyoncé et Jay Z ont confié qu'un "problème mineur" était apparu, raison pour laquelle les bébés, ainsi que leur mère, sont encore à l'hôpital.

Si l'on ignore la nature exacte du problème, on sait que les médecins ont préféré les garder en observation, le temps de s'assurer que tout va bien. Mais que les fans se rassurent, les jumeaux de la maman de Blue Ivy (5 ans) se portent apparemment bien, même si la date de leur sortie de l'hôpital est incertaine.