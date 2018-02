Beyoncé : Sa technique infaillible pour recadrer les femmes qui draguent Jay-Z

Pas touche à Jay-Z. Lorsqu'il s'agit de tenir à bonne distance les femmes qui s'approchent un peu trop près de son mari, Beyoncé a une technique imparable en la matière : débarquer dans la conversation et surtout rappeler qui elle est.

Récemment vue au cinéma dans la comédie loufoque Girls Trip, l'actrice Tiffany Haddish s'est confiée cette semaine dans l'émission américaine Uncensored sur TV One, évoquant le jour où elle a rencontré Queen B pour la première fois à l'un des concerts du rappeur.

Sans préciser la date ni le lieu de l'événement, la comédienne de 38 ans a ainsi expliqué avec humour la façon dont la star du r'n'b s'y est prise pour recadrer une actrice trop entreprenante. "Donc je suis au concert de Jay-Z et je suis invitée à l'after party. J'étais en train de discuter avec une autre actrice présente, qui était aussi en train de discuter avec Jay-Z, lorsqu'elle a posé sa main sur son torse. Beyoncé est arrivée et tout son comportement disait : 'Retire ta main du torse de mon homme !'", a-t-elle confié.

Tiffany Haddish n'a bien sû pas dévoilé l'identité de la mystérieuse actrice, assurant néanmoins que son "nom sortirait dans les rues". Il faudra donc tendre l'oreille pour en savoir un peu plus...

En couple depuis 2002, Beyoncé et Jay-Z avaient concrétisé leur histoire d'amour en se mariant six années plus tard. Ils sont les parents de Blue Ivy (6 ans) et des jumeaux Sir et Runi (8 mois). Dans son album 4:44 et la promotion qui en a suivi, l'artiste de 48 ans était longuement revenu sur ses infidélités, admettant avoir trompé sa femme au cours de leur union et se disant reconnaissant d'avoir obtenu son pardon.