Beyoncé vient en aide aux sinistrés d'Harvey, Blue Ivy à ses côtés

Faire un don, c'est bien, donner de sa personne, c'est encore mieux. Sonnée par les lourds dégâts causés par l'ouragan Harvey qui a déferlé sur sa région natale du Texas à la fin du mois d'août, et l'immense désarroi de la population locale, Beyoncé a très rapidement annoncé qu'elle apporterait son aide financière. En collaboration avec son équipe et son pasteur de Houston, la chanteuse américaine de 36 ans s'est engagée à offrir un "plan pour aider autant de gens que possible", sans qu'aucune somme ne soit évoquée. Elle a également organisé un appel aux dons via son association Beygood Foundation.

Quelques jours plus tard, la superstar récemment devenue maman de jumeaux s'est rendue sur place. Accompagnée de sa maman Tina Knowles, de sa petite fille de 5 ans Blue Ivy, mais aussi sa grande amie Michelle Williams, avec qui elle a formé les Destiny's Child, Beyoncé a distribué des repas aux sinistrés de Houston. Vêtue d'un ensemble en jean et d'un top blanc qui épousait sa silhouette généreuse de jeune maman, l'épouse de JAY-Z a offert ses plus beaux sourires et tout le réconfort dont elle était capable en plus d'un repas chaud.