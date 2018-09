BFMTV : La gaffe très grossière de Karine de Ménonville ne passe pas inaperçue

Lundi 24 septembre 2018, la journaliste Karine de Ménonville a commis une grosse boulette peu après midi à l'antenne de BFMTV.

En effet, alors que l'éditorialiste Nicolas Doze, spécialiste de l'économie, faisait un point sur le budget arrêté par le gouvernement pour l'année 2019, la journaliste de 45 ans n'a pas pu s'empêcher de formuler un commentaire très cash (et tout aussi grossier !) alors qu'elle se pensait hors-antenne.

"Six milliards de gain de pouvoir d'achat, oui, mais pas pour tout le monde ! Si vous êtes retraité, que vous fumez, que vous roulez au diesel et qu'en plus vous ne bénéficiez pas de la baisse de la taxe d'habitation, vous, vous prenez cher !", avait en effet analysé Nicolas Doze avant qu'un générique ne vienne clôturer sa prise de parole. Cependant, le téléspectateur a alors pu entendre distinctement un peu classieux "Dans le cul !" lâché par la journaliste durant cette transition.

Une gaffe qui rappelle la boulette de la chaîne il y a quelques années quand une séquence du même genre avec Apolline de Malherbe avait été diffusée... Une séquence qui avait aussitôt fait le bonheur des bêtisiers.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player !