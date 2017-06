Bixente Lizarazu et son beau gosse de fils : "Il joue un peu les mannequins"

Après les Noé Elmaleh, Lily-Rose Depp, Jenaye Noah, Gabriel-Kane Day-Lewis... Tximista Lizarazu sera-t-il le prochain "fils de" et it-model ? Bixente Lizarazu, ancien footballeur, champion du monde avec l'équipe de France en 1998, s'est confié à Télé Star.

"Mon fils n'est pas tombé dans la mode, il a monté sa propre marque de T-shirts et comme il n'a pas beaucoup de moyens, il joue un peu les mannequins", tempère le Basque de 47 ans passé par Bordeaux et le Bayern Munich.

Selon son paternel, Tximista "vient de terminer ses études" et ne dépend pas de son père. "Son envie est de se débrouiller par lui-même. Il est loin du cliché 'fils de'", assure Bixente. Âgé de 22 ans, Tximista avait fait une entrée remarquée sur la scène médiatique lorsque son compte Instagram a été découvert. On y voit un mini Bixente, beau gosse à souhait, musclé, légèrement barbu et doté d'une belle gueule qui ne laisse pas indifférent(e).

Fils de l'ancien arrière-gauche des Bleus et de Stéphanie, l'ex-compagne du retraité aujourd'hui en couple avec Claire Keim (avec qui il a une fille, Uhaina), Tximista vole de ses propres ailes. Il a cofondé l'entreprise OverTurn, qui vend des T-shirts en coton 100% organique imprimés au Pays basque (d'où il est originaire). Des créations qui ont pour particularité d'avoir un logo extérieur et intérieur avec des visages de sportifs célèbres. Et comme son papa, il adore la nature, l'eau (et le surf) ainsi que les voyages.