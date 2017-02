Bixente Lizarazu : Son fils Tximista est canon !

Fier papa de deux enfants, Bixente Lizarazu avait déjà eu l'occasion de dire tout le bien qu'il pense de sa progéniture. Particulièrement impressionné par son fils Tximista, l'ancien footballeur s'était toutefois bien gardé de révéler que le jeune homme était aussi canon que lui !

Comme beaucoup de jeunes, Tximista documente sa vie sur les réseaux sociaux et, sur son compte Instagram, on peut ainsi découvrir plusieurs photos de lui. Ce qu'on remarque tout de suite c'est qu'il est aussi séduisant que son illustre papa ! Belle gueule, petite barbe de trois jours sexy, jolis abdos... il a tout pour plaire. À 21 ans, le fils de Bixente Lizarazu et de son ex-compagne Stéphanie mène une vie à 100 à l'heure. Il est le cofondateur de l'entreprise Over Turn, qui vend des T-shirts en coton 100% organique, imprimés au pays Basque (d'où il est originaire) et qui ont la particularité d'avoir un logo extérieur et intérieur avec des visages de sportifs célèbres.

Tximista semble aussi avoir la bougeotte puisqu'il est régulièrement en voyage aux quatre coins du monde, découvrant des paysages sublimes en Polynésie, au Japon... Il a aussi étudié un an à New York.