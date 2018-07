Blaise Matuidi : Photos inédites de son sublime mariage avec Isabelle

Le 3 juillet 2017, Blaise Matuidi officialisait son nouveau statut d'homme marié en publiant une photo de lui embrassant sa femme sur un tapis rouge, entouré tous leurs amis. À l'époque, sa belle Isabelle avait de longs cheveux bruns. Si leur amour est toujours d'actualité un an plus tard, la mariée a radicalement changé de tête, passant au court et au blond platine.

À l'occasion de la célébration de leur premier anniversaire de mariage aussi appelé noces de coton, Isabelle et Blaise Matuidi ont refouillé dans leur album du grand jour, partageant des photos encore jamais vues. La ravissante épouse du footballeur – qui se trouve en Russie depuis le début de la Coupe du monde avec leurs trois enfants – s'est montrée particulièrement généreuse en publiant un dossier composé de quatre images. Trois d'entre elles ont été prises à l'intérieur de l'église. "C'est pourquoi ils ne sont plus deux mais qu'une seule chair. Ce donc que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point", cite Isabelle Matuidi en légende, un verset de la bible celui de "Matthieu 19:6", comme elle le précise. "Joyeuses noces de coton mon amour @blaisematuidiofficiel", ajoute la jeune femme.