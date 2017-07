Blaise Matuidi marié : La star du PSG a épousé son amour de jeunesse Isabelle

Le Parisien révèle que le mariage de Blaise Matuidi s'est déroulé le 1er juillet dernier à Paris en présence de plusieurs footballeurs dont le gardien Alphonse Areola, gardien de but au PSG, ou encore Kevin Gameiro, le coéquipier d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid passé par le club parisien de 2011 à 2013. Les trois enfants des jeunes mariés ont également assisté à la cérémonie, Myliane (7 ans), Naëlle (4 ans) et l'adorable petit Eden, (2 ans).

Les noces de Blaise Matuidi sont tout sauf une surprise. Isabelle Malice, qu'il faut à présent appeler madame Matuidi, avait révélé leur projet de mariage il y a un an au cours d'une interview pour le magazine Elle. Elle y avait également raconté la demande surprenante de Blaise Matuidi... au cinéma ! "En février, il m'a emmenée au Grand Rex voir le film Star Wars. Nous sommes arrivés dans la salle et, à la place des bandes-annonces habituelles, j'ai eu la surprise de découvrir un petit film, un montage de nos photos de famille, qui se terminait par une demande en mariage. Je n'en revenais pas ! J'ai fondu en larmes, et lui aussi !", avait raconté la jolie jeune femme en juin 2016.

Blaise Matuidi rejoint ainsi la longue liste des footballeurs mariés durant la trêve estivale. Antoine Griezmann, Lionel Messi, Morgan Schneiderlin, Marc Bartra... Si la reprise de l'entraînement des joueurs du PSG est prévue le 4 juillet, Blaise Matuidi ne rechaussera les crampons qu'à la mi-juillet, le temps de profiter encore un peu de ce bonheur tout frais.

Olivia Maunoury