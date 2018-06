Mondial 2018 : Les familles des Bleus ont vibré avec Vianney et Nagui

Si Erika Griezmann, la femme d'Antoine Griezmann, n'a pas voyagé jusqu'en Russie avec leur fille de deux ans, la craquante petite Mia, l'attaquant vedette de l'équipe de France a pu compter sur le soutien de ses parents Alain et Isabelle qui l'aident à gérer sa carrière. La famille de Paul Pogba se trouvait également dans les tribunes de Kazan, sa maman Yeo et ses frères jumeaux Florentin et Mathias Pogba, footballeurs eux-aussi. L'un portait le maillot bleu de l'équipe de France et l'autre la version blanche. "Bravo petit frero un golazo au compteur", a commenté Florentin, félicitant son petit frère qui participe à sa deuxième Coupe du monde.