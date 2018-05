Blaise Matuidi : Sa sublime femme Isabelle change radicalement de tête

Première saison réussie pour Blaise Matuidi après son départ du PSG. Recruté par la Juventus de Turin, le footballeur français de 31 ans vient de connaître l'euphorie d'un premier sacre puisque son club a décroché une nouvelle fois le titre de Champion d'Italie. L'ambiance était ainsi à la fête le 19 mai 2018 sur la pelouse de l'Allianz Stadium, le stade de la Juventus de Turin, après la victoire de Blaise Matuidi et ses coéquipiers contre le Hellas Vérone (2-1). Ce match était d'autant plus fort en émotions qu'il était le dernier d'un certain Gianluigi Buffon, LA référence des gardiens de but.

Fier de ce premier titre avec son équipe italienne, Blaise Matuidi a partagé plusieurs photos de la grande célébration sur sa page Instagram. "Très heureux pour ce scudetto et de cette première saison en Italie. Merci à mes coéquipiers et à tous les fans", a-t-il commenté sur les réseaux sociaux. Celui qui a été choisi par Didier Deschamps pour défendre les couleurs de la France lors du Mondial 2018 en Russie s'est dévoilé en famille. Sa femme Isabelle (qu'il a épousée à Paris en juillet 2017) et leurs trois enfants Myliane, Naëlle et l'adorable petit Eden étaient tous présents.

Alors que la ravissante épouse de Blaise Matuidi était brune aux dernières nouvelles, changement radical de tête pour la jeune femme. Habituée au changements capillaires, elle a cette fois-ci opté pour une coupe très courte et surtout blonde platine. En pantalon de cuir noir et maillot de la Juve, Isabelle était immanquable sur la pelouse de l'Allianz Stadium et promet de l'être tout autant en Russie.