France-Galles : Nagui et Mélanie Page savourent au côté de Mme Didier Deschamps

Mission (première partie) accomplie : l'équipe de France de football a idéalement lancé sa préparation pour la Coupe du monde 2018, vendredi 10 novembre 2017, en dominant en match amical le Pays de Galles (2-0) grâce à des buts d'un Antoine Griezmann décidément incontestable et d'un Olivier Giroud toujours aussi persévérant, tandis que le Marseillais Steve Mandanda, titulaire en l'absence d'Hugo Lloris, préservait avec sérieux sa cage. Une entrée en matière convaincante qu'ont observée, depuis les tribunes, de nombreuses personnalités.

Aussi fidèles aux Bleus qu'au Paris Saint-Germain, Nagui et sa femme Mélanie Page ont troqué le Parc des Princes contre le Stade de France, où ils ont pris place, dans la tribune officielle, au côté de l'épouse du sélectionneur, Didier Deschamps. Amour de toujours de l'ex-footballeur et mère de leur fils Dylan, la très discrète Claude Deschamps était en effet présente dans le public pour cette rencontre qui lançait la nouvelle épopée des Bleus.

Devant un Paul Pogba en tribunes et non sur le terrain, l'attaque de l'équipe de France a retrouvé des couleurs par rapport à ses précédentes sorties bien ternes, notamment du fait de l'activité du Parisien Kylian Mbappé, très remuant sous les yeux de son père Wilfried, présent au stade. Alain et Isabelle Griezmann, quant à eux, ont pu se réjouir de voir leur fils Antoine Griezmann, à la peine en club à l'Atletico de Madrid, trouver le chemin des filets dès la 18e minute et nouer une belle relation très prometteuse avec Mbappé.

Les célébrités qui avaient fait le déplacement, à l'instar aussi d'Arnaud Ducret, Clovis Cornillac, Charlotte Namura et son compagnon Jean-Luc Guizonne, Bertrand Chameroy, Florent Piétrus ou encore la ministre des Sports Laura Flessel-Colovic ont donc pu profiter d'un beau spectacle, doublé d'un hommage aux victimes des attentats terroristes du 13 novembre 2015 - ce soir-là, l'adversaire des Bleus était l'Allemagne, prochain adversaire en amical mardi 14. Les joueurs français arboraient à cet effet un brassard blanc, orné par surcroît d'un bleuet à la mémoire des anciens combattants, honorés en ce 11 novembre.