Blake Lively blessée après une scène d'action, le tournage de son film suspendu

Pas tous les jours facile de faire son cinéma. Selon les informations rapportées lundi 4 décembre par The Hollywood Reporter, Blake Lively doit momentanément s'éloigner des plateaux après s'être blessée sur le tournage de son dernier film, The Rhythm Section. Adapté de la série de romans du même nom de Mark Burnell, le long métrage a débuté sa production il y a plusieurs semaines à Dublin et le cours du tournage devrait reprendre "dès que possible".

"Paramount, Global Road (anciennement IM Global) et les producteurs Michael G Wilson et Barbara Broccoli ont confirmé aujourd'hui que le tournage avait été temporairement suspendu pour The Rhythm Section après que Blake Lively a subi une blessure à la main pendant le tournage d'une séquence d'action. La production reprendra dès que possible", a-t-on déclaré dans un communiqué officiel.

Pour le moment, Blake Lively ne s'est pas encore exprimée à ce sujet. Samedi 2 décembre, l'actrice de 30 ans s'était saisie de son compte Instagram pour publier une photo de tournage. Métamorphosée pour le rôle (elle interprète une femme qui s'autodétruit et qui cherche ensuite à se venger des responsables du crash d'avion qui a tué sa famille), la maman de James (bientôt 3 ans) et Ines (1 an) a troqué sa longue chevelure blonde contre une coupe courte et brune.