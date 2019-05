Blanche Gardin : Drôle et crue en évoquant son chéri Louis C.K. aux Molières

Le 14 mai, sur la scène des Folies Bergère, dans le 9e arrondissement de Paris, Blanche Gardin est venue chercher son prix lors de la nouvelle cérémonie des Molières. L'humoriste, repartie avec le Molière de l'humour pour la deuxième année de suite, a fait un discours dans lequel elle a évoqué son chéri Louis C.K.

Visiblement surprise de décrocher une nouvelle fois la timbale – c'était déjà le cas l'an dernier avec Je parle toute seule –, l'humoriste de 42 ans a été sacrée grâce à son spectacle Bonne nuit Blanche. "Merci, vraiment. Le premier a foutu ma vie en l'air. J'ai hâte de voir ce que celui-là va faire. (...) Oui, non, quand même il s'était passé quelque chose d'un peu magique l'année dernière quand je l'ai reçu. J'ai pu remercier Louis C.K. pour l'inspiration et ça lui est revenu aux oreilles, du coup on s'est rencontrés et grâce à ça, je l'ai pécho ! Du coup, cette année, ça me tenait vraiment à coeur de remercier Bradley Cooper. Son travail m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspirée. Et puis j'en ai marre que Louis me force à le regarder quand il se masturbe [une référence aux accusations qui pèsent contre lui, NDLR]", a-t-elle déclaré.

Louis C.K., âgé de 51 ans et véritable star du stand up aux États-Unis, avait été accusé en 2017 par au moins cinq femmes de harcèlement sexuel et de comportements déplacés. Il avait très rapidement confirmé les faits et tenté une explication. "Je ne me suis rien pardonné de tout ça. Je dois arriver à concilier tout ça avec qui je suis. Ce qui n'est rien comparé à ce qu'elles ont à gérer, à cause de moi", avait-il déclaré par la suite. Impacté par ces révélations, l'artiste américain tente de remonter la pente et, depuis plusieurs mois, c'est dans les bras de Blanche Gardin qu'il trouve du réconfort.

La Française a terminé son discours en voulant "remercier tous les humoristes en général parce que, dans cette époque sinistre, je vous assure que la tâche qui nous incombe de faire rire s'apparente beaucoup plus à de la médecine d'urgence qu'à du divertissement".

