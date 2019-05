Molières 2019 : Marina Foïs et Mathilda May sacrées, Gad Elmaleh moqué

Pour sa 31e édition organisée le 13 mai, la cérémonie des Molières avait choisi de confier l'animation au comédien, humoriste et animateur radio de France Inter, le Belge Alex Vizorek. Ce dernier, taquin, a mis l'ambiance depuis les Folies Bergère en moquant par exemple Gad Elmaleh. Parmi les stars auréolées d'un prix figurent notamment Marina Foïs et Mathilda May.

La cérémonie a été perturbée par l'intrusion de manifestants Gilets jaunes, au tout début de la soirée alors que le maître de cérémonie Alex Vizorek prenait la parole. "Le Molière du déshonneur incontestablement et à l'unanimité du jury, il revient à monsieur Macron et à son gouvernement. Monsieur Franck Riester, nous vous remettons le Molière du déshonneur parce que vous participez à cette grande fête et, en même temps, vous coupez partout dans le budget de la culture", a déclaré l'un des manifestants, en tenant une statuette de Molière arborant une écharpe jaune, rapporte l'AFP.

Ces derniers sont sortis en traversant la salle et en scandant des slogans hostiles au président. La séquence surprise des Gilets jaunes a cependant été privée de diffusion au nom de la "maîtrise de l'antenne", a précisé la chaîne publique. Le président de la Nuit des Molières, Jean-Marc Dumontet, proche d'Emmanuel Macron, a affirmé qu'ils s'étaient introduits "par les toits".

Au cours de la cérémonie, Alex Vizorek a multiplié les blagues et parfois les piques, s'en prenant notamment à Gad Elmaleh. Il n'a pas manqué de faire un petit sketch pour railler les accusations de plagiat dont le comédien et humoriste fait l'objet. Quant à Blanche Gardin, encore sacrée, elle a fait rire la salle en lançant un appel à l'acteur américain Bradley Cooper qu'elle aimerait bien "pécho". De son côté, Fary aussi a amusé les spectateurs en se moquant d'une salle très blanche...

Le palmarès :

Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public : François Morel, dans J'ai des doutes, de Raymond Devos et François Morel, mise en scène François Morel

Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé : Benoît Solès, dans La Machine de Turing, de Benoît Solès, mise en scène Tristan Petitgirard

Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public : Marina Foïs, dans Les Idoles, de Christophe Honoré, mise en scène Christophe Honoré

Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé : Anne Bouvier, dans Mademoiselle Molière, de Gérard Savoisien, mise en scène Arnaud Denis

Molière du comédien dans un second rôle : François Vincentelli, dans Le Canard à l'orange, de William Douglas-Home, adaptation Marc-Gilbert Sauvajon, mise en scène Nicolas Briançon

Molière de la comédienne dans un second rôle : Ophélia Kolb, dans La Ménagerie de verre, de Tennessee Williams, mise en scène Charlotte Rondelez

Molière de la révélation masculine : Valentin de Carbonnières, dans Sept morts sur ordonnance, d'après Jacques Rouffio et Georges Conchon, adaptation Anne Bourgeois et Francis Lombrail, mise en scène Anne Bourgeois

Molière de la révélation féminine : Ariane Mourier, dans Le Banquet, de Mathilda May, mise en scène Mathilda May

Molière du théâtre public : La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez, de William Shakespeare, adaptation Thomas Ostermeier, mise en scène Thomas Ostermeier, Comédie-Française, Salle Richelieu

Molière du théâtre privé : La Machine de Turing, de Benoît Solès, mise en scène Tristan Petitgirard, théâtre Michel

Molière de l'auteur francophone vivant : Benoît Solès, pour La Machine de Turing

Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre public : Mathilda May, pour Le Banquet, de Mathilda May

Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé : Tristan Petitgirard, pour La Machine de Turing, de Benoît Solès

Molière de la comédie : La Dégustation, d'Ivan Calbérac, mise en scène Ivan Calbérac, théâtre de la Renaissance

Molière du spectacle musical : Chance !, d'Hervé Devolder, mise en scène Hervé Devolder, théâtre La Bruyère

Molière de l'humour : Blanche Gardin, dans Bonne nuit Blanche, de Blanche Gardin, mise en scène Maïa Sandoz

Molière seul(e) en scène : Girls and Boys, avec Constance Dollé, de Dennis Kelly, mise en scène Mélanie Leray, théâtre du Petit-Saint-Martin

Molière du jeune public : M comme Méliès, d'Élise Vigier et de Marcial Di Fonzo Bo, mise en scène Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, Comédie de Caen/CDN de Normandie

Molière de la création visuelle : Chapitre XIII, de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino, mise en scène Sébastien Azzopardi, théâtre Tristan-Bernard

"Diffusée de 22h46 à 1h27, la remise de prix est en nette baisse sur un an, avec une audience de 596 000 téléspectateurs, soit 7,3% des individus de 4 ans et plus, selon Médiamétrie. Il s'agit de la plus faible audience de la cérémonie depuis au moins 2014", précise Puremédias.

Thomas Montet