Bode Miller : Mort de son bébé de 19 mois, noyé dans une piscine

Bode Miller a épousé Morgan Beck, sublime championne de beach volley, en 2012. Il est le skieur américain le plus titré de l'histoire avec six médailles olympiques récoltées en 2002, 2010 et 2014, dont une médaille d'or en combiné remportée à domicile en 2002 aux Jeux de Salt Lake City. Il a également remporté quatre titres de champion du monde, ainsi que deux fois le Globe de cristal en 2005 et 2008.