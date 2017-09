Boyd Holbrook : L'acteur de Narcos bientôt papa, sa chérie est enceinte !

Boyd Holbrook, qui incarne l'agent Steve Murphy dans la série à succès de Netflix Narcos, va devenir papa pour la première fois. Sa compagne, l'actrice danoise Tatiana Pajkovic, est enceinte de plusieurs semaines...

Le couple, très discret, n'a pas confirmé l'heureuse nouvelle mais le site américain US Weekly a publié des photos des amoureux en pleine promenade dans les rues de Los Angeles le 21 septembre, et l'on peut constater que la jeune femme de 27 ans, fille de l'acteur Dragomir Pajkovic, a un ventre très rond. Il s'agit du premier enfant de Boyd Holbrook, âgé de 36 ans, et de sa chérie, notamment vue au cinéma dans Le Transporteur : Héritage.

Avant cette histoire de coeur, dont on ne sait pas exactement quand elle a débuté, l'acteur américain aussi vu dans Milk, Gone Girl ou Jane Got a Gun était fiancé à l'actrice Elizabeth Olsen.

Thomas Montet