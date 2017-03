Brad Pitt a-t-il secrètement retrouvé Angelina Jolie au Cambodge ?

Nouvelles révélations autour de Brad Pitt et Angelina Jolie. Alors que l'heure est à l'apaisement et que les deux ex se reparlent après plusieurs mois de querelles incessantes, le site E! News assure aujourd'hui que l'acteur de 53 ans aurait secrètement rejoint sa famille lorsque la réalisatrice de 41 ans s'était rendue au Cambodge pour assister à la projection de son film D'abord ils ont tué mon père, le 18 février dernier à Siem Reap.

Selon nos confrères américains, le comédien hollywoodien aurait voyagé jusqu'en Asie pour passer du temps avec ses six enfants. Lorsqu'ils n'étaient pas présents au côté de leur mère pour rendre visite au roi du Cambodge, Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (11 ans), Shiloh (10 ans), Knox et Vivienne (8 ans) auraient ainsi retrouvé leur père pour passer des moments privilégiés. "Brad est venu en secret au Cambodge pour passer du temps avec les enfants. Ils étaient avec Angelina probablement 75% du temps lorsque Brad était présent, et ils faisaient des allers-retours entre elle et Brad", a déclaré un informateur.

Les choses se sont calmées entre Brad et Angelina

L'hypothétique présence de Brad Pitt au Cambodge coïncide donc avec la première interview qu'avait donnée Angelina Jolie au sujet de leur divorce pour la BBC. "Je ne veux pas parler de ce sujet, à part pour dire que c'est un moment très difficile. (...) Ma priorité, ce sont mes enfants, nos enfants. Nous sommes et resterons une famille et c'est comme cela que je fais face", avait-elle déclaré.

Désormais en bonne voie pour trouver un terrain d'entente après une séparation houleuse, Brad Pitt et Angelina Jolie pourraient prochainement établir un arrangement dans leur divorce et pour la garde alternée de leurs enfants. "Les choses se sont calmées entre eux. Ce n'est plus aussi tendu qu'avant. Ils se concentrent sur les enfants et font les choses en fonction de ce qui est le mieux pour eux. Brad a pu passer plus de temps avec eux. Il va bien et il a adopté un mode de vie plus sain. Il est dans un bon état d'esprit", avait-on glissé la semaine dernière, toujours auprès du site E! News.