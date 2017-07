Bradley Lowery : Mort à 6 ans du chouchou du foot anglais, sous le choc

Ses sourires en disaient long sur sa joie de vivre et sa volonté de ne pas quitter ce monde trop tôt. Après des années à combattre une forme rare de cancer (neuroblastome) qui lui avait été diagnostiquée à 18 mois, Bradley Lowery a fini par s'éteindre à l'âge de 6 ans. Une triste nouvelle annoncée par sa maman sur la page Facebook "Bradley lowery's fight against neuroblastoma" (Bradley Lowery se bat contre le neuroblastome), sur laquelle elle publiait chaque étape du combat de son fils. "Mon courageux garçon est parti avec les anges aujourd'hui, 7/07/2017 à 13h35, dans les bras de maman et papa, entouré par sa famille. Il était notre petit super-héros et il a livré le plus grand combat, mais on avait besoin de lui ailleurs. Il n'y a pas de mots pour décrire comment nos coeurs sont brisés. Merci à tous pour tout votre soutien et vos gentils mots. Dors bien bébé et volez haut avec lui, les anges", a-t-elle écrit le 7 juillet, le coeur déchiré.