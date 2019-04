Brahim Zaibat : Détendu parmi les athlètes de haut niveau avec Squarechamps

Roland-Garros, la Coupe du monde de foot féminin, le Tour de France : cette saison encore, les amoureux de sport vont se régaler ! Brahim Zaibat a lancé les hostilités en fêtant l'ouverture du loft Squarechamps. L'ex-champion du monde de breakdance était accompagné de plusieurs athlètes...

Squarechamps est une plateforme qui rapproche les sportifs de haut niveau et les entreprises, les associations et les particuliers au travers d'événements personnalisés et privilégiés. Elle a célébré l'inauguration de son loft, ce jeudi 18 avril à Paris. Brahim Zaibat était de la partie. Détendu en jogging et basket, le danseur et ex-compagnon de Madonna a été rejoint par plusieurs stars, dont l'athlète champion du monde 800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse.

Florian Carvalho (vice-champion d'Europe du 1500 mètres en 2012), Pierre Mastalski (auteur d'une traversée de l'Atlantique à la rame, en solitaire et sans escale en 2017), le snowboarder et double champion olympique Pierre Vaultier et la skieuse Marie-Laure Brunet ont également assisté à l'événement.

Tous se sont associés à Squarechamps et figurent parmi les "champions" de la plateforme. Ils participent à ses programmes avec les chanceux clients.