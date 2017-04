Breaking Bad : Une star dérape lourdement sur l'homosexualité...

Lavell Crawford, qui incarnait le personnage de Huell Babineaux dans la série Breaking Bad, s'est illustré par des propos homophobes à l'occasion d'une interview au média américain VLAD TV...

J'ai des amis gays et tout...

Comédien mais aussi et surtout humoriste, Lavell Crawford a été interrogé sur la raison pour laquelle il ne fait jamais de blagues sur l'homosexualité dans ses spectacles. Ce qui a donné lieu à des explications très, très alambiquées. Disant d'abord qu'il ne voulait pas affronter "la mafia gay" qui essaierait de ruiner les carrières des humoristes blaguant sur le sujet, il a ensuite tenté une réponse plus détaillée. "J'ai des amis gays et tout, et j'aborde des trucs gays mais j'aborde cela de la manière dont ça devrait être abordé. Je ne vois pas ce sujet comme 'la population gay'. Je vois ça comme des gens ayant des sentiments", a-t-il dit.

Maintenant, ils essayent d'avoir leurs propres toilettes...

C'est après que ça ce corse, lorsqu'il met dans le même sac l'homosexualité et les récentes polémiques aux États-Unis concernant les toilettes que devraient utiliser les personnes transgenres... "Peu importe à quel point ils sont acceptés, cela reste foutrement étrange. Maintenant, ils essayent d'avoir leurs propres toilettes et des conneries dans le genre, et je me dis que c'est toujours pas la norme, tout simplement. Je viens d'un héritage religieux et d'une église où vous n'êtes pas en phase avec ce sujet. Mais je n'ai rien contre les gays car, aussi étrange que ce soit, mon père est gay. Oui, il est gay", dit-il. Et d'ajouter qu'en grandissant, il avait peur que cela soit "héréditaire" et qu'un "changement gay" ne vienne le frapper.

Essayez les minous pendant quelques années avant...

Poursuivant son explication nauséabonde, le comique s'en est pris à l'industrie du divertissement, critiquant par exemple la présence d'un personnage gay dans La Belle et la Bête et se plaignant que les émissions et les films imposent aux enfants des personnages gays. "Ce ne doit pas être un tremplin pour l'homosexualité", dit-il. "Ils essayent de mettre dans l'esprit des gamins 'Oh je suis né gay !' (...) Si vous êtes gay, Dieu vous bénisse, mais ne comparez pas le fait d'être gay aux gens noirs", a-t-il ajouté en dressant une minorité contre une autre.

Et, comme si cela ne pouvait pas être pire, il s'en est pris aux gens qui ne seraient pas de bons parents. "Apprenez à vos enfants comment être un homme ou une femme (...) Si vous décidez de devenir gay à 25 ans, d'accord, mais essayez les minous pendant quelques années avant, essayez les minous et, jeunes femmes, essayez les b*tes, vous allez trouver une bonne b*te quelque part, essayez-en une", a-t-il dit. La classe jusqu'au bout...

Bien sûr, ses propos ont été fortement critiqués et dénoncés, au point que le comédien et humoriste a fini par s'excuser sur Twitter. "A la communauté gay, je veux m'excuser pour le choix de mes mots, s'ils ont offensé quelqu'un. Je ne m'excuse pas parce que j'ai peur mais car je suis un homme et un homme de Dieu et que ce n'est pas mon boulot de blesser ou condamner mais juste de divertir et informer à ma façon. Mais si vous regardez la vidéo sans jugement et sans être si prompt à vous sentir offensé, vous y verrez que je respecte tout le monde et que ce ne sont pas mes affaires, ce que vous faites de votre vie privée, alors je m'excuse non pas pour sauver les apparences ou par peur, mais juste parce que c'est la bonne chose à faire", a-t-il écrit.