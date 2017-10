Brent Briscoe : Mort à 56 ans, après une chute, de l'acteur de Twin Peaks

Brent Briscoe, qui incarnait le personnage de JJ dans la série Parks and Recreation et Dave Macklay dans Twin Peaks, est mort mercredi 18 octobre 2017 à l'âge 56 ans, dévoile Variety. L'acteur américain a succombé à ses blessures après "une grave chute".

Brent Briscoe avait été emmené d'urgence à l'hôpital après une chute ayant entraîné des complications cardiaques et une hémorragie interne, mais, malheureusement, les médecins n'ont pas pu le sauver... L'acteur, qui n'était pas marié, laisse derrière lui son père Carl, son frère Kent et sa soeur Shelley. "Nous avons perdu un acteur de grande classe mercredi. Brent avait joué des centaines de personnages à travers sa carrière mais son plus grand rôle était auprès de sa famille et de ses amis. Il nous manquera beaucoup", a déclaré son représentant dans un communiqué.

A l'annonce de sa mort, le réalisateur David Lynch, qui l'avait fait tourner dans Twin Peaks (le rôle du détective Dave Macklay), a lui aussi publié un communiqué. "Je voulais que vous sachiez à quel point j'ai aimé travailler avec Brent. J'ai travaillé avec lui sur Mulholland Drive et sur Twin Peaks. Je l'aimais comme acteur et comme personne (...) Cela va vraiment me manquer de ne plus travailler à nouveau avec Brent", a-t-il déclaré.

