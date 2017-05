Brie Bella : La diva de la WWE maman d'une fille, "mini-moi" de son papa

C'est pourtant vrai que les jumeaux ont, dans la plupart des cas, un lien très spécial toute leur vie durant, et les bonnes nouvelles s'enchaînent justement du côté des Bella Twins : alors que son illustre soeur jumelle Nikki se prépare à se marier avec John Cena, Brie Bella est devenue maman !

Jeudi 9 mai, la Diva de la WWE et son mari Daniel Bryan (Bryan Danielson, pour l'état civil), également superstar de la fameuse fédération de catch, ont accueilli une petite fille, Birdie Joe Danielson. La demoiselle a bien pris son temps puisque le terme de la grossesse était prévu une dizaine de jours plus tôt, le 30 avril. Née à 23h58, comme pour ne pas faire durer le suspense un jour de plus, elle pesait 3,9 kg pour 53 cm. Déjà un physique de catcheuse !

D'abord révélée en exclusivité par le site E! News et accompagnée d'une photo montrant les mains des heureux parents couvant l'un des pieds de Birdie, l'information a bien vite été partagée par Brie et Daniel sur Instagram. La jeune maman de 33 ans y a déjà partagé plusieurs images (réalisées notamment par une photographe de Phoenix spécialisée en portraits et en nouveau-nés, Shannon Lee) ainsi que ses premières impressions exaltées, d'autant que c'était dimanche la fête des Mères outre-Atlantique : "Le sentiment le plus incroyable au monde !!! Je n'arrive même pas à exprimer l'amour que je ressens pour elle, dès que je l'ai vue je suis tombée en amour. Merci pour tout votre amour et tout votre soutien. Birdie Joe est le mini-moi de son papa", a-t-elle d'abord écrit.

Et de continuer, trois jours plus tard, rentrée à la maison à temps pour la fête des Mères : "Je ne peux toujours pas arrêter de la contempler. C'est vraiment le plus incroyable cadeau qu'on puisse recevoir. Je remercie le Seigneur pour ce précieux petit ange. Je suis tellement heureuse d'avoir pu rentrer à la maison mais cela n'aurait pas été possible sans toutes les infirmières cette semaine. Ce sont de véritables rockstars, elles m'ont tellement appris", a-t-elle écrit, après avoir vécu 21 heures de travail pour donner la vie. Daniel Bryan, de son côté, a aussi partagé une tendre photo pleine d'amour à l'occasion de la fête des Mères.