Brigitte et Emmanuel Macron : Danse attendrissante des amoureux à Dakar

Brigitte et Emmanuel Macron ont passé deux jours au Sénégal. Après un passage très remarqué par la Tunisie et sa capitale Tunis, le couple présidentiel s'est rendu à Dakar où le chef de l'Etat et son épouse ont atterri dans la soirée du 1er février, accueillis par le président sénégalais Macky Sall et son épouse Marieme Faye.

Après avoir rencontré Rihanna pour la seconde fois, lors la conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation (PME), dont la chanteuse est l'ambassadrice, et avoir inauguré un collège à Dakar en compagnie de son homologue sénégalais, Emmanuel Macron a retrouvé son épouse. Le président et la première dame ont participé à un dîner au cours duquel ils ont fait une entorse au protocole en partageant une danse. La séquence aurait pu rester secrète mais Sibeth Ndiaye, conseillère presse et communication à l'Elysée, l'a immortalisée et partagée sur Twitter. "Quand tu passes ta soirée du vendredi avec @EmmanuelMacron", a-t-elle posté la jeune femme originaire du Sénégal. Le message est accompagné d'une vidéo du chef de l'Etat dansant amoureusement avec son épouse au son de Baaba Maal, célèbre chanteur et guitariste sénégalais. Les francs sourires du couple présidentiel en disent long sur leur belle complicité après dix ans de mariage.