Brigitte Macron : Gâtée par la maman de Léa Seydoux au Sénégal

Brigitte et Emmanuel Macron se trouvent en visite officielle au Sénégal depuis le 1er février, après un passage très remarqué par la Tunisie et sa capitale, Tunis. Accueillie avec son époux à l'aéroport international Léopold-Sédar-Senghor par le président sénégalais Macky Sall et son épouse Marieme Faye Sall, Brigitte Macron s'est rendue sur l'île de Gorée, dans la baie de Dakar, le vendredi 2 février. La première dame est allée à la rencontre de l'équipe de la CSAO (Compagnie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest) fondée par Valérie Schlumberger, la maman de l'actrice Léa Seydoux.

Après plusieurs années passées en Afrique, Valérie Schlumberger a eu l'idée de diffuser le travail d'artisans d'Afrique de l'Ouest et faire connaître des artistes, tout en construisant des liens durables et équitables avec chacun d'entre eux. L'organisation aide également les enfants en difficulté.

La maman de Léa Seydoux a ainsi fait découvrir certaines créations à Brigitte Macron, dont des coussins brodés. La première dame s'en est vu offrir deux exemplaires, l'un brodé à son nom et l'autre à celui de son mari. Ondine Saglio, la fille de Valérie Schlumberger et de l'ethnologue Christian Saglio a dévoilé une photo de cette rencontre sur sa page Instagram ainsi qu'une photo des coussins offerts. La demie-soeur de Léa Seydoux précise que Brigitte Macron a assuré qu'elle placerait ces jolis cadeaux faits main sur le canapé de l'Elysée.