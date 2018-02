Emmanuel Macron face à Rihanna : Retrouvailles chaleureuses à Dakar

Lors de sa première rencontre avec Emmanuel Macron - c'était en juillet 2017 à l'Elysée -, Rihanna s'était dit "inspirée et impressionnée par son leadership." Six mois plus tard, le chef de l'Etat français et la star originaire de La Barbade se sont retrouvés, à des milliers de kilomètres de l'Hexagone cette fois-ci.

En visite officielle au Sénégal depuis le 1er février avec son épouse Brigitte Macron, après un passage très remarqué par la Tunisie et sa capitale Tunis, Emmanuel Macron a assisté à Dakar à la conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation (PME), dont Rihanna est l'ambassadrice. La chanteuse, récompensée lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards, a profité de sa venue au Sénégal pour saluer les "progrès énormes" réalisés lors de cette réunion coprésidée par le Sénégal et la France. "Bien sûr, le travail n'est jamais fini, nous avons encore un long chemin à parcourir et il s'agit d'un combat pour lequel nous n'arrêterons jamais de nous battre jusqu'à ce que chaque garçon, chaque fille, ait accès à l'éducation", a déclaré l'ex de Chris Brown, qui était habillée d'un ensemble gris composé d'une veste et d'un large pantalon pour l'occasion.