Brigitte Macron au théâtre : Une soirée de succès avec Éric Dupond-Moretti

Sa fonction de première dame l'accapare énormément mais sa passion du théâtre est intacte, elle qui l'a enseignée lorsqu'elle était professeur à Amiens, en complément des lettres. Au fait de l'actualité culturelle, Brigitte Macron n'est pas restée indifférente au succès de la pièce Éric Dupond-Moretti à la barre qui se joue au théâtre de la Madeleine et bénéficie de prolongations (du 24 au 28 septembre et du 18 au 21 décembre 2019).

Le célèbre et médiatique avocat de 57 ans, et compagnon de la chanteuse Isabelle Boulay, livre ses vérités au travers de différents cas. Libre, en colère, révolté, le grand orateur est mis en scène par Philippe Lellouche que l'on retrouvera à partir du 3 avril prochain aux côté de Gad Elmaleh et Lucie Jeanne dans la pièce L'Invitation qu'il met également en scène.

Lors d'une représentation donnée à la fin du mois de février, Éric Dupond-Moretti et Philippe Lellouche ont eu l'honneur de recevoir la visite de Brigitte Macron qui a adoré leur pièce. Conquise par la prestation de l'avocat, l'épouse d'Emmanuel Macron a immortalisé sa venue au théâtre de la Madeleine en posant avant l'ensemble de l'équipe. "Une nouvelle soirée couronnée de succès aux côtés de la première dame", a commenté le grand théâtre parisien en légende de la photo de groupe publiée sur la page Instagram. Brigitte Macron y apparaît souriante, entre Éric Dupond-Moretti et Philippe Lellouche, habillée de noir.