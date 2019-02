Brigitte Macron : Courte escapade au ski auprès des siens

Brigitte et Emmanuel Macron aiment la montagne et le ski. Ces derniers mois, le couple présidentiel n'en pas eu l'occasion. Les 26 et 27 février 2019, la première dame est parvenue à se dégager deux jours pour se rendre avec des membres de sa famille dans la station de Val-Cenis, dans la vallée de la Haute-Maurienne-Vanoise, en Savoie.

Selon le Dauphiné libéré, Brigitte Macron a logé au Saint-Charles. Il s'agit d'un grand chalet quatre étoiles au pied des pistes. Elle a fait escale dans le magasin de l'ancien champion Pierre-Emmanuel Dalcin qui a posé à ses côtés et a posté la photo sur son compte Facebook : "La première dame au shop. Très sympa", légende l'ancien spécialiste de descente et de super G. Sur la photo, Brigitte Macron porte une combinaison noire et elle est équipée de la tête aux pieds, prête à chausser ses skis et à dévaler les pistes.

Jacques Arnoux, maire de Val-Cenis, a indiqué au Dauphiné libéré : "Nous n'avons pas du tout été prévenus, elle s'est vraiment déplacée de manière très discrète." C'est la première fois que l'épouse d'un président vient dans la commune. Et nos confrères d'ajouter, que cette première ne restera pas sans suite puisque Carla Bruni, qui était d'ailleurs tout récemment de retour au palais d'Élysée à l'invitation de Brigitte Macron, se produira le 16 mars dans le cadre du festival C'est l'printemps de Val-Cenis, que dirige Laurent Gerra.

Dès mercredi soir, la première dame était de retour à l'Élysée pour assister à la remise de décoration de Michel Bouquet, élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur par décret du 14 juillet 2018. L'immense comédien était accompagné de sa femme, la comédienne Juliette Carré, et de leur famille, en présence de plusieurs directeurs de théâtre, du ministre de la culture Franck Riester et d'amis très proches. Le président de la République a fait un très beau discours sur la carrière exceptionnelle de l'homme de théâtre de 93 ans.

Le 20 février, Brigitte Macron accompagnait Emmanuel Macron au 34e dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) au Carrousel du Louvre à Paris. Quelques jours plus tôt, elle faisait la surprise d'accompagner son complice Stéphane Bern à Bar-le-Duc dans la Meuse pour visiter un petit théâtre qui bénéficiera de plusieurs milliers d'euros pour sa rénovation grâce à la mission patrimoine de l'animateur. Devant les caméras et au micro tendu par RTL, la première dame a expliqué en quoi elle se sentait proche de Stéphane Bern : "Stéphane est exigeant. Et il a raison de l'être. Regardez ce qu'il fait. Et je pense que, sans Stéphane, nous n'aurions jamais pu faire tout ce qui a été entrepris. C'est un rebelle... Moi, je le suis un petit peu aussi, donc on se comprend."