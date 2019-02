Brigitte Macron et Stéphane Bern parfois trop complices pour le président ?

Sur le plateau de C à vous, lundi 25 février 2019, Stéphane Bern est venu présenter la phase 2 de son grand Loto du patrimoine. Une nouvelle campagne de tickets va être lancée tandis que l'animateur se rend en province pour mettre en lumière les premiers projets financés par sa mission patrimoine. Et il y a quelques jours dans la Meuse, il a reçu le soutien surprise de Brigitte Macron avec qui il partage une grande complicité.

Dans une séquence montrant la première dame et Stéphane Bern à la rescousse d'un petit théâtre de Bar-le-Duc, dans la Meuse, le 15 février, Brigitte Macron est interrogée par une journaliste de RTL qui lui fait remarquer que l'animateur n'est pas toujours tendre avec Emmanuel Macron : "C'est sa nature, répond-elle. Stéphane est exigeant. Et il a raison de l'être. Regardez ce qu'il fait. Et je pense que sans Stéphane nous n'aurions jamais pu faire tout ce qui a été entrepris. C'est un rebelle... Moi, je le suis un petit peu aussi, donc on se comprend."

De retour en plateau, Stéphane Bern confirme à Anne-Elisabeth Lemoine qu'il s'entend particulièrement bien avec la première dame ce qui peut, parfois, agacer Emmanuel Macron : "Ça l'énerve parfois. Il a l'impression qu'on bavarde pendant les cérémonies officielles notamment autour du patrimoine. La presse anglaise nous a même mariés en me confondant avec le président."

C'est un rebelle... Moi, je le suis un petit peu aussi, donc on se comprend

S'il s'emporte parfois, Stéphane Bern remercie chaleureusement le président de s'être engagé sur le patrimoine. Cette mission patrimoine, il en parle avec la plus grande passion : "Moi je suis bénévole, je fais ça avec mes tripes. Je n'ai rien à perdre. Je ne prends mes ordres de nulle part, moi. On m'a confié une mission, je le fais avec tout mon coeur. Parfois j'ai des moments de découragement, mais je repars au combat. Parce que les Français ont acheté tous les tickets de grattage ! Maintenant je veux montrer aux Français ce qu'on fait sur le terrain." Déjà trente projets de rénovation ont été menés à bien. Des fours à pain, des fontaines, des lavoirs, partout en France ont pu être restaurés et Stéphane Bern s'en félicite.