Stephane Bern : Tout sourire avec Brigitte et Emmanuel Macron pour son loto

Jeudi 31 mai 2018, Stéphane Bern était l'invité du palais présidentiel pour lancer le Loto spécialement mis en place pour sauver des centaines de monuments historiques en péril aux quatre coins de la France. Un lancement auquel a pris part Emmanuel Macron ainsi que son épouse Brigitte, assise au premier rang et très attentive.

"Le patrimoine, c'est une cause nationale", a déclaré le chef de l'Etat devant près de 500 acteurs de ce secteur rassemblés à l'Elysée, rapporte l'AFP. "Quand on parle du patrimoine, on parle de l'identité de notre pays. Il appartient à tous", a-t-il ajouté en face des porteurs des 270 projets sélectionnés par la mission menée par Stéphane Bern, dont il a salué "la force de conviction". "Notre pays a besoin de porter des projets avec fierté. Il n'y a pas de division dans ces projets", a-t-il souligné. Emmanuel Macron avait débuté cette "journée de mobilisation" en visitant le château de Voltaire, tout juste remis à neuf, dans le petit village de Ferney-Voltaire (Ain) près de la frontière franco-suisse. À la fin de la visite, le couple présidentiel – qui n'a plus tellement de temps pour des rendez-vous à deux – en a profité pour faire une petite promenade dans la forêt.

De son côté, Stéphane Bern n'a pas non plus caché son enthousiasme, lui qui avait accepté cette mission gratuitement et essuyé des critiques. "Le patrimoine est une véritable mine d'or", a t-il affirmé en soulignant que, grâce à lui, la France était "le pays le plus visité au monde, avec 89 millions de visiteurs" par an. Toutefois, l'animateur spécialiste des têtes couronnées et féru d'histoire, s'est dit "désespéré de voir l'état dans lequel un grand nombre de bâtiments sont laissés à l'abandon". L'objectif est de susciter une grande mobilisation populaire autour d'une loterie et d'un jeu de grattage qui seront lancés à la rentrée pour financer la rénovation de ces monuments. Ce Loto, qui sera répété chaque année, sera proposé le 14 septembre, veille du week-end des Journées du patrimoine, et doté d'un jackpot de 13 millions d'euros, équivalent à celui d'un tirage exceptionnel du vendredi 13. Le jeu à gratter "patrimoine" lancé le 3 septembre sera, lui, doté d'un gain maximum de 1,5 million d'euros, un montant inédit pour ce type de jeu.

Thomas Montet