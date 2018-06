Brigitte Macron bouge pour les femmes, toujours avec élégance

Brigitte Macron est sur tous les terrains. Bien plus que l'épouse du président de la République, première dame qui insuffle un vent de modernité à l'Élysée et dépoussière la fonction qu'elle occupe depuis mai 2017, l'ancien professeur de lettres et de théâtre se mobilise activement pour les causes qui lui tiennent à coeur. La féminisation des métiers du numérique en fait partie.

Au lendemain de sa rencontre avec le pape François au Vatican – visite médiatisée de quelques heures assurée avec son époux Emmanuel Macron et pour laquelle elle s'est montrée irréprochable en respectant le protocole à la lettre –, Brigitte Macron a participé au lancement de la fondation Femmes@Numérique. L'événement s'est déroulé à la Cité des sciences et de l'industrie, à Paris, le mercredi 27 juin 2018, en présence de la première dame mais aussi Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat, chargé du Numérique, qui a tout récemment fait son coming out sur Twitter, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation Nationale, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité des femmes et des hommes.

Élégante en slim noir, Brigitte Macron avait éclairci sa tenue en l'associant à un chemisier blanc décoré de dentelle au niveau du col et une sublime veste aux boutons dorés. L'épouse du président portait également des escarpins noirs. Lors de l'inauguration, l'épouse d'Emmanuel Macron s'est montrée particulièrement concernée par le sujet de l'égalité hommes-femmes mais aussi très disponible en partageant des selfies. Elle a notamment porté un foulard rose fuchsia "Elles bougent" créé par l'association du même nom qui a pour objectif de faire découvrir les métiers d'ingénieures et de techniciennes aux jeunes femmes.