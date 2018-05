Mounir Mahjoubi : Le secrétaire d'État fait son coming out !

C'est sur Twitter, choix logique pour celui qui au gouvernement est chargé des dossiers numériques, que Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, a fait son coming out médiatique. Si son homosexualité était connue de ses proches et qu'il ne l'a jamais cachée, en l'évoquant publiquement, il participe ainsi à la visibilité des LGBT. Un acte encore trop rare dans le monde politique...

"L'homophobie est un mal qui ronge la Société, envahit les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus. Pire, elle hante les esprits des homosexuels et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre. #IDAHOBIT2018", a-t-il écrit sur son compte Twitter en utilisant le hashtag "International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia".