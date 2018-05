Brigitte Macron "chaleureuse" : La première dame fait sensation à Bordeaux

Brigitte et Emmanuel Macron aiment créer la surprise, sauf que cette fois-ci, la première dame a agi sans son mari. Alors que le président de la République se trouvait à Sofia, en Bulgarie, pour le sommet Union européenne-Balkans occidentaux, son épouse s'est rendue à Bordeaux le jeudi 17 mai 2018. Le déplacement de deux jours de Brigitte Macron en Gironde, qui n'avait pas été annoncé, est consacré au handicap, une cause qu'elle défend avec ferveur depuis le début du quinquennat de son mari.

Comme à son habitude accessible, ne cherchant pas "à se montrer plus discrète que nécessaire", comme le rapporte le quotidien régional Sud Ouest, la première dame a déjeuné au Jardin Pêcheur, restaurant solidaire qui emploie une vingtaine de travailleurs handicapés. Cette venue a été réalisée à la toute dernière minute comme l'explique le gérant de l'établissement, très fier d'avoir reçu Brigitte Macron. "Son cabinet nous a appelés le matin même à 8h30 pour réserver une table et venir déjeuner chez nous", confie Pierre Maly, 62 ans, à Sud Ouest. Sa rencontre et ses échanges avec l'épouse d'Emmanuel Macron ont bien évidemment été immortalisés en photos par le gérant du Jardin Pêcheur mais aussi par Tristan Bromet, chef de cabinet de Brigitte Macron.

Vêtue d'un jean brut slim, d'une chemise blanche et d'une veste kaki, Brigitte Macron n'a reçu que des éloges après son passage. "Très heureux et fier d'avoir reçu Mme Macron aujourd'hui au Jardin Pêcheur Garonne. Disponible, chaleureuse, à l'écoute, elle a choisi notre restaurant solidaire pour déjeuner. Je l'en remercie pour la joie de mon équipe qui s'est sentie honorée !", a indiqué le gérant du restaurant sur Facebook.