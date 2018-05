Brigitte et Emmanuel Macron, "couple très abordable" et inattendu à Porquerolles

Rares sont les images de Brigitte et Emmanuel Macron à avoir fuité. Seules deux photos "volées" montrant le couple présidentiel à vélo, entouré de son service de sécurité, mais aussi la première dame en train d'admirer le paysage. Impossible d'obtenir plus puisque le Fort de Brégançon, où le couple présidentiel a passé le week-end, est sous haute protection. Aucun objet volant ne peut le survoler de près, aucune embarcation ne peut s'en approcher. Une correspondante de Var-Matin et Nice-Matin a pourtant réussi à réaliser une photo posée du chef de l'État et de son épouse, assortis en bleu marine, portrait pris non pas au Fort de Brégançon ou à Bormes-les-Mimosas, mais sur l'île de Porquerolles. C'est avec la plus grande gentillesse que le couple a posé pour la photographe, en revenant d'un déjeuner au Mas du Langoustier. Comme pour leurs vacances à Marseille, le couple présidentiel ne souhaitait pas faire de sorties ni de photos officielles.

En effet, Brigitte et Emmanuel Macron se sont rendus sur cette île très prisée des touristes en été dans la plus grande discrétion, sans que cela ait été annoncé. C'est dans la fin de l'après-midi du dimanche 13 mai 2018, que la correspondante a été avertie de la présence du couple présidentiel comme le relate dans l'édition du 14 mai 2018 de Nice-Matin. "Je suis partie à leur rencontre et les ai vus effectivement, main dans la main", partage-t-elle. "On pouvait les croiser sans faire attention à eux, car leur service de sécurité n'était pas ostentatoire. (...) Je peux dire que c'est un couple abordable", ajoute-t-elle.