Brigitte Macron : Bain de foule, selfies... Accueil de star en Allemagne !

De Washington à Aix-la-Chapelle, même constat, les couple formé par Brigitte et Emmanuel Macron suscite la même ferveur. Arrivés dans l'ancienne capitale de l'empire carolingien le 9 mai 2018 pour la "Journée de l'Europe", le président de la République et la première dame ont reçu un accueil on ne peut plus chaleureux. Incarnant toujours avec autant de succès l'élégance à la française, Brigitte Macron a largement été courtisé par les Allemands.

Chic et moderne dans une veste violet, puis sobre dans un ensemble noir et enfin classique dans une tenue claire, l'ancien professeur de lettres et de théâtre était particulièrement attendue par les habitants d'Aix-la-Chapelle, heureux de pouvoir approcher la femme d'Emmanuel Macron d'aussi près. Se montrant, comme elle l'a toujours fait, très accessible, l'épouse du chef de l'état a partagé de nombreux photos, des selfies comme l'attestent les photos et la vidéo publiées par Tristan Bromet, chef de cabinet de Brigitte Macron, et Pierre-Olivier Costa, directeur de cabinet, sur leurs pages Instagram. De quoi redonner le sourire à Brigitte Macron qui a dernièrement été "vraiment agacée" après que de nouveaux escrocs ont détourné son image.