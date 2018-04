Brigitte et Emmanuel Macron aux États-Unis : Tendre complicité à Washington

Populaire auprès des Américains, Emmanuel Macron est volontiers allé à la rencontre des habitants de Washington – une initiative qui a affolé les services secrets américains ! – comme l'atteste l'une des vidéos publiées sur sa page Facebook. Le président français a distribué de nombreuses poignées de main et il a posé pour des photos, se montrant comme à son habitude très accessible malgré un dispositif de sécurité renforcé. Le chef d'État et son épouse se sont rendus à pied jusqu'au Lincoln Memorial. "Au Lincoln Mémorial. Les États-Unis et la France partagent une longue histoire et ont mené des révolutions en commun pour défendre la liberté et la démocratie. À nous d'être à la hauteur de notre histoire", a commenté Emmanuel Macron sur son compte Twitter.