Brigitte Macron, bientôt aux USA : Comment prépare-t-elle sa garde-robe ?

Emmanuel Macron est attendu lundi 23 avril 2018 à Washington. Le président français est invité par le président Donald Trump. Cette visite officielle fait suite à la venue du First Couple américain à Paris pour les célébrations du 14 juillet 2017 qui avaient tant impressionné l'ancien homme d'affaires. Tandis que ces messieurs évoqueront notamment l'accord sur le nucléaire iranien, la First Lady Melania Trump et la première dame Brigitte Macron auront un programme bien à elles quand elles n'accompagneront pas leurs époux. Comment se prépare un tel voyage ? Le Parisien s'est penché sur la question.

Emmanuel Macron ne débarquera pas seul dans la capitale américaine. À ses côtés, une délégation française triée sur le volet - dont Thomas Pesquet, Guy Savoy le galériste Emmanuel Perrotin, Bernard Arnault, le boulanger Eric Kayser et deux chercheurs sur le climat comme un clin d'oeil appuyé à l'urgence environnementale, sujet qui passionne peu Donald Trump - et bien sûr, son épouse Brigitte Macron. Le Parisien raconte qu'elle n'a jamais été une grande voyageuse mais qu'elle prépare avec très grand soin chacun de ses déplacements à l'étranger avec son époux : elle lit des guides et des romans, elle consulte toutes sortes de documents et photos pour se créer des "repères". Elle apprend également le programme et les détails du protocole par coeur pour ne faire aucun impair.

Diplomatie vestimentaire

Son rôle se limite à accompagner. Comme le confie un proche au Parisien : "Elle ne dit quasiment rien publiquement lors de ces visites. Mais l'on scrute sa coiffure, son maquillage et ses tenues." C'est là que Brigitte Macron tient à se faire l'ambassadrice d'un savoir-faire très français, celui de la couture. Aussi, sa garde-robe se prépare-t-elle en amont d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un voyage aussi important. Le Parisien parle de "diplomatie vestimentaire" : "Elle a préparé une sélection de tenues pour cinq occasions : une a été choisie dans un bleu nuit très américain. Une autre est le fruit du travail de son couturier fétiche, Nicolas Ghesquière [directeur artistique de la maison Louis Vuitton et proche de la première dame, NDLR]." Des vêtements blancs sont aussi prêts. "Le but est qu'elle corresponde au cadre et se sente bien", conclu son entourage.

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, du G7 en visite officielle en Chine ou en Bulgarie, Brigitte Macron a eu de nombreuses occasions de briller à l'étranger. Cette visite outre-Atlantique ne devrait pas se passer autrement...