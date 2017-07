Défilé du 14 juillet, Brigitte Macron et Melania Trump : 2 styles impeccables

Pour ce moment particulièrement important de l'année en France, la fête nationale du 14 juillet, le président de la République Emmanuel Macron a voulu que l'événement soit à la hauteur des attentes. Le premier défilé du chef d'Etat a eu lieu sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées, en présence de Donald Trump. L'homme politique controversé est venu représenter son pays, puisque ce 14 juillet 2017 correspond à la commémoration du centenaire de l'entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale. Arrivé la veille à l'aéroport d'Orly, le dirigeant américain assure ce voyage officiel avec sa femme Melania Trump. Celle-ci affiche avec son homologue française une belle complicité et un goût pour le style très prononcé.

Chaque look de Brigitte Macron est scruté et pour le grand jour de la fête nationale, l'ancienne professeure de lettres n'a pas fait de faux-pas en optant pour un ensemble d'un bleu profond composé d'une robe droite et d'une veste à fermeture zippée aux lignes bien dessinées. Dans les tribunes, on a pu la voir discuter avec Donald Trump, oubliant la remarque certes enthousiaste mais déplacée qu'il lui a fait la veille sur sa "bonne forme physique". Sobre mais stylée comme à son habitude, elle a suivi avec passion le défilé comme le discours de son époux.

Non loin d'elle, Melania Trump a choisi une robe aux motifs fleuris de la maison Valentino arrivant aux mollets, agrémentée d'une ceinture satinée dont la couleur rappelait celle du ciel où les avions ont fait leur superbes démonstrations. Ses souliers Manolo Blahnik étaient eux d'un bleu plus intense. Impeccables, elles l'étaient aussi la veille lors du dîner d'exception à la Tour Eiffel.

Du spectacle et de l'émotion

Les deux femmes ont applaudi le discours d'Emmanuel Macron, préférant une brève allocution qui célébrait aussi les valeurs de la République à l'interview du 14 juillet accordée pratiquement chaque année par ses prédécesseurs depuis Valéry Giscard d'Estaing, ainsi que la patrouille acrobatique de l'US Air Force et deux avions de chasse furtifs américains F-22, les défilés et la fanfare. Cette dernière a rendu hommage aux victimes de l'attentat de Nice, qui a fait 86 morts il y a un an jour pour jour, jouant l'hymne de la Cité des anges, Nissa la Bella, tout en se positionnant de façon à former le mot : Nice. Puis, elle a conclu en entonnant des musiques de la garde républicaine, des sapeurs-pompiers de Paris ou de la Légion, qui a entonné un pot-pourri des tubes de Daft Punk, le plus américain des groupes français dans une chorégraphie millimétrée.

A l'issue du défilé, Donald Trump a regagné les Etats-Unis tandis qu'Emmanuel Macron devait s'envoler pour Nice pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont été touchés par l'attentat au camion bélier en 2016