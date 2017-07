Brigitte Macron : Classe et pure au côté de Melania Trump, face à leurs maris

C'est un événement qui fait beaucoup de bruit. À l'occasion du 14 juillet, le président français Emmanuel Macron a convié son homologue américain Donald Trump dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Une nouvelle rencontre entre les deux dirigeants, quelques semaines après la sortie contestée de la COP 21 annoncée par le président américain et un sommet du G20 tendu.

Arrivés sans éclat à Paris, Donald et Melania Trump ont été accueillis par les Macron ce jeudi après-midi lors d'une cérémonie à l'hôtel national des Invalides, point de départ d'une visite de deux jours. Comme le rapporte l'AFP, la limousine blindée du milliardaire républication a franchi la grille de l'entrée nord des Invalides à 15h35. Les deux présidents, accompagnés de leurs épouses respectives, ont échangé une brève poignée de main, puis discuté quelques instants et posé pour les photographes avant de pénétrer dans la Cour d'honneur.

Après l'exécution des hymnes américain et français, Donald Trump et Emmanuel Macron sont notamment allés contempler l'imposant tombeau de Napoléon 1er, le président français narrant à son homologue l'histoire du général français corse devenu Premier consul (1799) puis empereur (1804). Selon l'AFP, Trump, costume sombre et cravate bleue, l'aurait interrogé notamment sur la campagne de Russie de 1812, laquelle s'est soldée par une défaite française symbolisée par la bataille de la Bérézina. Ils ont ensuite contemplé le tombeau du maréchal Foch, commandant en chef de l'armée française (1917) puis de toutes les forces alliées jusqu'à la victoire de 1918.

Chic à la française et symboles

De leurs côtés, Brigitte Macron et Melania Trump ont affiché une complicité très amicale. Toute de blanc vêtue, la première dame française a imposé son style et sa classe à la française, au côté d'une Melanie qui n'avait pas à rougir, optant pour un tailleur... rouge de la maison Dior qui rappelait encore Jackie Kennedy. Alors que les deux chefs d'Etat ont pris dans la même limousine la direction du palais de l'Élysée pour un entretien en tête à tête suivi d'un entretien élargi, puis une conférence de presse conjointe, Brigitte et Melania ont quant à elles visité Notre-Dame de Paris, puis se sont offert une balade sur la Seine.

Les deux couples avaient ensuite prévu de se retrouver autour d'un dîner au Jules Verne, un restaurant huppé situé au deuxième étage de la tour Eiffel qui offre notamment une vue absolument époustouflante sur la Ville Lumière. "Un dîner d'amis", a précisé Emmanuel Macron.

Entre Macron et Trump, "une très bonne alchimie"

Pour Donald Trump, qui assistera ce vendredi matin au défilé militaire de la Fête nationale sur les Champs-Élysées, ce fastueux séjour parisien est une parenthèse salvatrice. Un intermède qui devrait lui permettre d'oublier momentanément ses ennuis, au moment où son fils aîné est à son tour soupçonné de collusion avec Moscou pendant la campagne électorale américaine. Pour l'opinion, la visite du président américain n'est pas vue du meilleur oeil, notamment par rapport au traitement offert aux invités. "Nous avons l'habitude de bien recevoir les gens qu'on invite. Nous aurons à coeur que ce séjour se déroule bien", explique l'Elysée, démentant l'idée que cette invitation en grande pompe constitue un blanc-seing donné à l'imprévisible dirigeant américain.

Côté politique, il sera notamment question de lutte contre le terrorisme. Toutefois, promet l'Elysée, les sujets de divergence, en particulier le climat, "ne seront pas évités" au cours des discussions prévues. Quelques jours après un G20 houleux, pendant lequel les Etats-Unis ont réaffirmé leur volonté de faire cavalier seul, les discussions entre les deux hommes s'annoncent donc vives. Pourtant, Donald Trump et Emmanuel Macron, que tout semble opposer au premier abord, "ont beaucoup de choses en commun dans leur façon de voir le monde", à en croire un haut responsable américain. Selon lui, il y aurait "une très bonne alchimie" entre le centriste pro-européen français âgé de 39 ans et l'isolationniste et impétueux Américain de 71 ans.