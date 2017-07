Melania Trump, First lady stylée en Europe, Donald snobé en Pologne

Le nouveau sommet du G20 se tient les 7 et 8 juillet à Hambourg. Avant de rejoindre l'Allemagne, Donald et Melania Trump ont fait escale en Pologne, un voyage diplomatique particulièrement médiatisé et réalisé avec style par la First Lady.

Partie de la Maison Blanche – où elle a récemment emménage avec son fils Barron – le 5 juillet dernier dans un pantalon court à la coupe large et à l'imprimé quadrillé signé Valentino, Melania Trump l'avait associé à un sac à main très chic, le classique Birkin d'Hermès. Arrivée dans la soirée à Varsovie à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel américain, l'épouse de Donald Trump a attiré tous les regards dans un long manteau émeraude. Une pièce colorée et remarquée que l'on doit à Diane von Furstenberg.

Le lendemain, vendredi 6 juillet, la première dame de 47 ans a opté pour une robe sans manche multicolore signée Delpozo, qu'elle n'a pas quittée jusqu'à son arrivée à Hambourg en fin de journée.

Si Donald Trump a choisi de passer quelques heures en Pologne, cette escale ne doit absolument rien au hasard. Après le fiasco de sa première tournée européenne, fin mai, à l'occasion de la réunion de l'Otan et du sommet du G7, le président américain de 71 ans savait qu'il trouverait en Varsovie l'une des seules capitales européennes prêtes à lui offrir un accueil chaleureux. Sauf que le bref passage du célèbre milliardaire ne s'est pas tout à fait passé comme prévu.

Lors d'une rencontre avec son homologue polonais Andrzej Duda, au cours de la prononciation de son discours sur la place Krasinski, épicentre de l'insurrection de Varsovie contre l'occupant nazi en 1944, Donald Trump s'est fait snober par la première dame polonaise. Alors que le président américain attendait de se faire serrer la main par l'épouse du président polonais, cette dernière l'a d'abord ignoré, se dirigeant le plus naturellement du monde vers Melania Trump. Des images qui ont très vite fait le tour du monde et fait le buzz sur les réseaux sociaux.