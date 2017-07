Brigitte Macron : Ultra chic et radieuse avec Emmanuel au sommet du G20

C'est en Allemagne, à Hambourg, que se déroule du 7 au 8 juillet le nouveau sommet du G20. Vendredi soir, les chefs d'État et de gouvernement étaient ainsi réunis, à l'invitation de la chancelière allemande Angela Merkel, dans la salle de concert de la Philharmonie de l'Elbe afin d'assister à un concert unique, suivi par un dîner commun des dirigeants politiques dans la salle de récital.

Le président Emmanuel Macron a très vite attiré l'attention des photographes lors de son arrivée sur les lieux. Mais c'est surtout son épouse Brigitte qui a de nouveau fait tourner les têtes. Chic, sobre et rayonnante, la première dame de France avait opté pour un élégant ensemble en noir et blanc de la maison Louis Vuitton. Perchée sur une paire d'escarpins de couleur noir, elle avait relevé ses cheveux en un élégant chignon. Un parcours mode sans faute pour Brigitte, qui cumule les apparitions stylées et qui est scrutée par le monde entier pour ses looks.

Sur place figuraient bien évidemment le président américain Donald Trump et son épouse Melania, qui a également charmé en optant pour une robe très rétro du designer Michael Kors. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et sa femme Sophie, le président argentin Mauricio Macri et sa femme Juliana Awada, l'actuel secrétaire général de l'OCDE Jose Angel Gurria et sa femme Lulu Quintana, le Premier ministre de l'Inde Narendra Damodardas Modi, le président indonésien Joko Widodo et sa femme Iriana, ou bien encore Christine Lagarde et son compagnon Xavier Giocanti, la Première ministre du Royaume-Uni Theresa May et son mari Philip, faisaient tous partie des invités conviés au concert mené par le chef d'orchestre américain Kent Nagano pour la Symphonie n° 9 de Beethoven. Un programme qui n'a pas été choisi au hasard, le dernier mouvement de cette Symphonie n° 9 se trouvant être L'Ode à la joie, adopté en 1985 en tant qu'hymne officiel de l'Europe.