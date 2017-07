Brigitte Macron, première dame scrutée : On lui parle "sans arrêt" de ses tenues

Le 3 juillet dernier, Brigitte Macron participait au vernissage de l'exposition Christian Dior, couturier du rêve qui vient d'ouvrir ses portes au musée des Arts décoratifs (situé 107 rue de Rivoli) en pleine Fashion Week haute couture de Paris. Guidée par l'homme d'affaires Bernard Arnault, PDG du leader mondial du luxe LVMH, et par sa fille Delphine Arnault, directrice générale adjointe de Louis Vuitton qui la conseille en matière de mode, l'épouse d'Emmanuel Macron a ainsi découvert avec grand intérêt la rétrospective consacrée aux 70 années de création de la prestigieuse maison Christian Dior.

Vêtue pour l'occasion d'une veste grise structurée et chaussée d'escarpins python très modernes, l'ancien professeur de français et de théâtre avait fait sensation, sans avoir pourtant participé au prestigieux photocall organisé en marge du vernissage en présence de stars internationales Jennifer Lawrence, Cara Delevingne, Natalie Portman, Karlie Kloss, Robert Pattinson, mais aussi de personnalités glamour françaises à l'instar de la jeune mariée Laetitia Casta.

Interviewée par Francetvinfo lors de ce rendez-vous mode, Brigitte Macron a évoqué son grand intérêt pour la mode mais aussi l'immense attention portée à ses looks très soigneusement étudiés et toujours irréprochables. Dès le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, le 7 mai 2017, la nouvelle première avait séduit les Français dans une veste Vuitton...

"Quand je voyage, on me parle sans arrêt de la manière dont je suis habillée, de l'importance de la mode. J'entends sans arrêt que Paris est le premier. On montre dans le monde entier tout ce que nous savons faire. (...) Je suis très très fière si je peux contribuer un petit peu à donner une forme de visibilité. C'est très important pour moi", a-t-elle confié face à la caméra de Francetvinfo.

On se souvient notamment que Brigitte Macron avait attiré tous les regards lorsqu'elle avait accompagné de le chef de l'État français au sommet du G7 en Sicile et au sommet de l'Otan à Bruxelles.