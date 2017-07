Brigitte Macron : En escarpins python pour célébrer Christian Dior

Tous les regards n'étaient pas uniquement tournés vers Céline Dion lundi 3 juillet à Paris. Alors que la capitale française accueille de nombreuses stars internationales en pleine Fashion Week haute couture, dont la chanteuse québécoise qui se produit cette semaine sur la scène de l'AccorHotels Arena, Brigitte Macron a fait une apparition remarquée malgré sa volonté de se montrer très discrète.

Elle a d'abord assisté à l'inauguration de Station F, le "plus grand campus de start-up au monde", avec son mari Emmanuel Macron, en présence de l'homme à l'origine de cet immense projet incluant la rénovation de la halle Freyssinet, Xavier Niel, fondateur de Free et de sa compagne Delphine Arnault. Après quoi, Brigitte Macron a retrouvé la directrice générale adjointe de Louis Vuitton et fille de Bernard Arnault, pour le vernissage de l'exposition Christian Dior, couturier du rêve.

Grande amatrice de mode, conseillée notamment par Delphine Arnault, la première dame s'est rendue au musée des Arts décoratifs (situé 107 rue de Rivoli) pour découvrir plus de 70 années de création de la prestigieuse maison Christian Dior. Si l'ancienne professeur de théâtre et de français n'a pas assisté au défilé qui s'est déroulé un peu plus tôt dans la journée, marqué par la présence solaire de Céline Dion, ni même au photocall qui a rassemblé la jeune mariée Laetitia Casta, Jennifer Lawrence, Cara Delevingne, Natalie Portman, Karlie Kloss, Robert Pattinson ... Elle a pu compter sur Bernard Arnault et sa femme Hélène Mercier-Arnault pour la guider dans sa découverte de l'exposition qui ouvre officiellement ses portes du 5 juillet 2017 au 7 janvier 2018. Tous les directeurs artistiques sont mis à l'honneur, Christian Dior, le fondateur, mais aussi les couturiers de renom qui lui ont succédé : Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et tout récemment Maria Grazia Chiuri.

Radieuse et élégante, dans un slim noir, une chemise blanche portée sous une veste grise structurée, Brigitte Macron avait opté pour une paire d'escarpins un peu moins classiques, en python. Première dame moderne, l'épouse d'Emmanuel Macron continue d'imposer son style avec succès. Installée depuis deux mois à l'Élysée, Brigitte Macron récolte une véritable ferveur auprès des Français, une popularité qui se traduit par une importante réception de courriers.

Selon une récente information RTL, la première dame recevrait 150 lettres par jour, soit trois fois plus que Carla Bruni-Sarkozy à son arrivée en 2007. Ses deux collaborateurs proches, Pierre-Olivier Costa (son directeur de cabinet) et Tristan Bromet (son chef de cabinet) ainsi que deux collaboratrices font le maximum pour y répondre. Ces nombreux courriers permettent à Brigitte Macron de connaître exactement les besoins et les sollicitations des Français. Elle souhaite que la société accepte et intègre des gens différents.