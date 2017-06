Laetitia Casta et Louis Garrel : Les deux acteurs se sont mariés en Corse !

C'est le magazine Voici qui dévoile le scoop, et Purepeople.com est en mesure de confirmer les informations. Samedi 10 juin, Laetitia Casta et Louis Garrel se sont dits "oui" pour la vie lors d'une cérémonie organisée dans le plus grand secret à Lumio, en Corse. Arrivés sur l'île de Beauté la veille du mariage, l'actrice de 39 ans (qui possède une propriété familiale non loin de Calvi) et le comédien de 34 ans ont échangé leurs voeux à la mairie avant de rassembler leurs proches lors d'une fête ayant eu lieu jusqu'au petit matin sur l'île de Spano.

En couple depuis deux ans, l'égérie L'Oréal et l'acteur-réalisateur se sont toujours montrés très discrets au sujet de leur vie privée. Récemment, les tourtereaux s'étaient tous les deux rendus au Festival de Cannes pour assurer leurs engagements. Absolument ravissante, Laetitia Casta avait subjugué le tapis rouge avec un jeu de jambes sexy. La comédienne était par ailleurs venue présenter son premier court-métrage en tant que réalisatrice, En moi, tandis que Louis Garrel défendait le nouveau film de Michel Hazanavicius, Le Redoutable.

Quelques semaines avant de craquer pour Louis Garrel, elle évoquait le mariage

Il s'agit des premières noces pour la sublime Corse, icône du glamour. En février 2015, alors qu'elle était encore en couple avec Lorenzo Durante, Laetitia Casta s'était confiée dans les colonnes de Paris Match pour évoquer sa vision du mariage. "On ne m'épouse pas comme ça. Je suis romantique. Se marier, c'est vieillir ensemble. En ce moment, ce n'est pas à l'ordre du jour", avait-elle glissé. Aujourd'hui, la maman de Sahteene (née en 2001 de sa relation avec le photographe Stephane Sednaoui) et d'Orlando et Athena (10 ans et 7 ans, nés de sa relation avec l'acteur Stefano Accorsi) écrit un pan nouveau de sa vie amoureuse.

De son côté, le fils du réalisateur Philippe Garrel a partagé pendant cinq ans la vie de Valeria Bruni-Tedeschi. Séparés en 2012 et restés bons amis, ils sont les parents d'une fille adoptée, Céline (9 ans).