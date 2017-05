Cannes 2017 : Laetitia Casta et son jeu de jambes sexy subjuguent la Croisette

En 2016, Laetitia Casta avait créé la sensation lors de la montée des marches du 69e Festival de Cannes, vêtue d'une robe Atelier Versace transparente qui laissait peu de place à l'imagination. Cette année, l'actrice et mannequin a de nouveau envoûté la Croisette avec charme et élégance, faisant tourner toutes les têtes sur son passage...

Venue fouler le tapis rouge en marge de la projection du film The Meyerowitz Stories, la comédienne de 39 ans avait misé sur une longue robe fendue de la griffe Saint Laurent. Dévoilant son jeu de jambes sexy, Laetitia Casta avait également opté pour une mise en beauté naturelle qui mettait en valeur son teint hâlé. Radieuse et tout sourire, elle avait assorti son look d'une parure de bijoux Boucheron.

Plus tard au cours de la soirée, Laetitia Casta retrouvait la compagnie de Salma Hayek et de son époux François-Henri Pinault pour assister au dîner organisé par le Festival de Cannes et le groupe Kering en l'honneur du programme Women in motion, rendez-vous incontournable qui oeuvre pour mettre en lumière le rôle et le talent des femmes de l'industrie cinématographique.