Brigitte Macron : Grand-mère détendue au Touquet, première dame stylée à Paris

Deux cents cinquante kilomètres et trois heures (en voiture) séparent Paris du Touquet. Un trajet rapidement effectué qui permet à Brigitte Macron de se ressourcer auprès des siens quand son agenda très serré le lui permet. Et lorsque la première dame trouve le temps de prendre la direction du Pas-de-Calais, bye bye les artifices de première dame, bonjour le retour à la simplicité.

Proche de ses enfants, notamment de sa fille Tiphaine Auzière, avocate de 32 ans issue de son premier mariage avec le banquier André-Louis Auzière qui habite et exerce à Boulogne-sur-Mer, Brigitte Macron la retrouve régulièrement au Touquet. Pour ses instants en famille, l'ancienne enseignante de français et de théâtre adopte des looks détendus. Jupe en jean pour enfourcher son vélo, petits shorts et maillot de bain bleu électrique, telles sont les tenues dans lesquelles Brigitte Macron a été vue à la mi-juin.

Le magazine Closer détaille ainsi cette semaine la manière dont l'épouse d'Emmanuel Macron n'a pas perdu l'habitude de chouchouter ses petits-enfants Elise (3 ans) et Aurèle (1 an et demi). Les pieds dans le sable, ses sublimes jambes de jeune fille dénudées, la première date profite de ces instants en famille qui lui sont si importants. Elle retrouve aussi ses plus proches amies, avec qui elle échange dans la plus grande simplicité. Si Brigitte Macron ne pourra peut-être plus consacrer tous ses mercredis à ses petits-enfants, comme avant l'élection présidentielle, elle leur rendra visite aussi souvent que possible.

Une grande inauguration avec Xavier Niel

Véritable vent de fraîcheur à l'Élysée, Brigitte Macron n'aura mis que quelques semaines à trouver ses marques. Irréprochable à chacune de ses apparitions, tour à tour sobre pour recevoir Mary de Danemark, scintillante pour sa premier voyage officiel au Maroc ou estivale pour recevoir un certain Arnold Schwarzenegger, Brigitte Macron accompagne très souvent son époux sur le terrain. C'est ainsi qu'elle a participé jeudi 29 juin à l'inauguration de Station F, le "plus grand campus de start-up au monde", en présence de l'homme a l'origine de cet immense projet incluant la rénovation de la halle Freyssinet : Xavier Niel, fondateur de Free.

Habillée d'un jean slim brut, une pièce qu'elle affectionne tout particulièrement, d'une blouse blanche portée sous une veste noire structurée et chaussée d'élégants et hauts talons noirs, Brigitte Macron portait également un sac à damiers signés Louis Vuitton. Comme toujours, l'épouse d'Emmanuel Macron a accordé toute sa confiance à Nicolas Ghesquière.

La première dame a assisté à l'inauguration de Station F entourée de Xavier Niel, sa compagne Delphine Arnault, la maire de Paris Anne Hidalgo, Roxanne Varza, directrice de Station F) et Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.