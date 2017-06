Brigitte Macron : Chic en jean avec Tiphaine au Touquet, Emmanuel loin d'elle

La France est à l'heure du second tour des Législatives 2017. Ce dimanche matin, Emmanuel Macron a voté vers 8h45 au Touquet. Une heure très matinale pour le président de la République, en raison de l'obligation nationale de présider la 77e commémoration au Mont Valérien (Suresnes) pour l'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres par le général De Gaulle, pour exhorter les Français à résister à l'occupant nazi.

L'actuel pensionnaire de l'Elysée est arrivé à 11h au Mémorial de la France combattante avec la ministre des Armées, Sylvie Goulard. Le chef de l'Etat a reçu les honneurs militaires avant de passer en revue les troupes, sous un soleil éclatant, puis d'assister à la lecture du texte de l'appel du 18 juin 1940, avant que résonne la Sonnerie aux Morts. Après une minute de silence rompue par la Marseillaise et le chant des Partisans, et après avoir ranimé la flamme du souvenir, Emmanuel Macron s'est recueilli dans la crypte funéraire du Mémorial, où reposent 16 combattants de la France libre. Enfin, avant de quitter les lieux, le président a passé un long moment avec 700 jeunes, collégiens et lycéens, qui avaient été conviés à cette commémoration, saluant de nombreuses personnes.

Pendant ce temps-là, au Touquet, Brigitte Macron avait à son tour rendez-vous avec les urnes. La première dame a voté à 11h30, accompagné de sa fille Tiphaine Auzière. Chic et printanière comme au premier tour, habillée d'un jean slim, d'un top blanc et d'une veste bleu maya, Brigitte n'a pas manqué le rendez-vous, s'affichant comme le premier soutien de sa fille Tiphaine, l'un des trois enfants issus de son premier mariage. À noter que cette dernière est la suppléante de Thibault Guilluy, candidat de La République en marche! dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais. Le tandem Guilluy-Auzière était arrivé en tête du premier tour, face au maire de la ville Daniel Fasquelle, candidat LR et député sortant, réalisant un score de 35,18% des voix contre 31,01% pour le candidat des Républicains.

Souriante auprès de sa fille très décontractée avant le scrutin, Brigitte a été chaleureusement accueillie sous le soleil. Mère et fille se sont prêtées aux bains de foule et photos dans les rues du Touquet, où elles avaient déjà été aperçues la veille, à vélo, direction... la plage. Tiphaine Auzière arborait un t-shirt floqué "Aux urnes citoyennes". À défaut d'être imitée par une bonne moitié de la France s'abstenant, la jeune engagée a montré l'exemple au côté de sa mère. Antoine, le papa de leurs deux enfants Elise et Aurèle était de la partie.

En fin de journée c'est avec son époux Emmanuel Macron qu'ils ont profité du beau temps. Lui en polo rose et jean brut, elle en chemise blanche et jean rouge. Ils ont fait une longue balade le long de la mer, saluant en quittant leur maison du centre ville les très nombreux supporters du couple présidentiel.

Christopher Ramoné